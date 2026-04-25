Vecinas de Verónica Anzures impulsan bosque urbano en predio de obra detenida de Be Grand

Un Tribunal Colegiado suspendió la Fase III de Be Grand Alto Polanco por impacto ambiental, tras un amparo promovido por mujeres afectadas debido a la megaconstrucción

Iván Ortiz

“Estamos buscando que se cumpla con la argumentación de la suspensión, donde se establece que un bosque urbano es lo único que nos puede restituir nuestro derecho a un medioambiente sano.

Por su parte, el resto del grupo de vecinas sostienen que el amparo representa un referente nacional para la justicia ambiental. Sus nombres pidieron ser omitidos por protección ante posibles represiones.

De acuerdo con el dictamen, publicado el martes 14 de abril, Be Grand no presentó propuesta de restitución por las afectaciones derivadas del derribo de árboles y eliminación del área verde permeable.

El Sol de México buscó la postura de Be Grand, así como la de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina (Sedema), pero al cierrre de edición no hubo respuesta.