Vecinas de Verónica Anzures impulsan bosque urbano en predio de obra detenida de Be Grand

“Estamos buscando que se cumpla con la argumentación de la suspensión, donde se establece que un bosque urbano es lo único que nos puede restituir nuestro derecho a un medioambiente sano.
Por su parte, el resto del grupo de vecinas sostienen que el amparo representa un referente nacional para la justicia ambiental. Sus nombres pidieron ser omitidos por protección ante posibles represiones.
De acuerdo con el dictamen, publicado el martes 14 de abril, Be Grand no presentó propuesta de restitución por las afectaciones derivadas del derribo de árboles y eliminación del área verde permeable.
El Sol de México buscó la postura de Be Grand, así como la de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina (Sedema), pero al cierrre de edición no hubo respuesta.
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Un grupo de vecinas de la colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, obtuvieron una suspensión definitiva tras presentar un amparo contra la Fase III de Be Grand Alto Polanco, ubicado en Anáhuac I Sección. Ahora buscan convertir el predio del proyecto inmobiliario en un bosque urbano.
Con la resolución de un Tribunal Colegiado federal, las vecinas lograron frenar la construcción del megadesarrollo, por las posibles afectaciones ambientales que traería, entre ellas, el retiro de árboles, la pérdida permanente de área verde y suelo permeable con la colocación de concreto.
En entrevista con El Sol de México, Ameyalli Magañón, quién promovió el amparo, explicó que a inicios de mayo, se determinará mediante una inspección judicial para determinar el estado ambiental de la zona y, entonces un juzgado determinará cómo se restituirá los derechos ambientales de las vecinas.
“Hay una cuota pendiente de Be Grand para restituir un área permeable de dos mil metros cuadrados, aproximadamente, por las primeras dos fases del proyecto. Pensamos que el predio ideal para que se restituyan los efectos del proyecto, es ahí mismo, donde se pretendía construir la Fase III”, explicó.
“Es un gran logro y muy esperanzador. No sólo para nosotras, sino también para la ciudad y el país”Vecina promotora del amparo
Desde 2012, en Lago Alberto número 300, el megaproyecto Be Grand Alto Polanco ha construido ya cuatro mega torres, cada una de 35 niveles, en promedio, sumando mil 600 departamentos. Esto sin una consulta pública ambiental, como lo señala la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra de la Ciudad de México, refirieron las vecinas.
El impacto ambiental es notorio señalaron las vecinas, pues el agua potable escasea en las casas, mientras las paredes se llenan de humedad. “Todos los días reportamos que no nos llega el agua. Y las paredes parecen como si las rociaran con agua, porque la cimentación de este proyectó trasladó la humedad hacia los alrededores”, explicó una de ellas.
La Fase III de Be Gran Alto Polanco consiste en la construcción de dos torres más, de 20 y 39 niveles pisos, con un total de mil 84 departamentos. Según información de Be Grand, este proyecto inmobiliario impactaría ambientalmente a 23 unidades territoriales, entre ellas, la colonia Verónica Anzures.
El conglomerado Be Grand Holding agrupa al menos una decenas de subsidiarias y megacontruciones. Propiedad de Nicolás Carrancedo Ocejo, es una de las principales inmobiliarias en CDMX. Para una de las dos torres suspendidas por el amparo este conglomerado invirtió mil 250 millones de pesos. En 2014 esperaban conseguir un total de 10 mil millones en ventas por Be Grand Alto Polanco.
Por otro lado, las vecinas que consiguieron el amparo contra el gigante inmobiliario lo hicieron mediante cooperaciones voluntarias, donde vecinas daban de 80 a mil pesos para copias y traslados. Estos 14 años de lucha se componen de tiempo libre entre sus trabajos y sus labores de cuidados.
“Somos mamás que tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos, trabajadoras, empresarias y comerciantes. No siempre podemos dejar de trabajar o cuidar para exigir la garantía de nuestros derechos”Vecina de Verónica Anzures
En agosto de 2025 el grupo de vecinas presentaron el amparo 954/2025 contra el megadesarrollo inmobiliario. Pero el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX negó la suspensión de amparo, pues consideró que las vecinas carecían de interés legítimo por vivir en una colonia vecina al proyecto.
Sin embargo, estas mujeres pidieron revisar el amparo ante una segunda instancia. No fue hasta el 27 de marzo de 2026 que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, determinó que las vecinas sí cuentan con interés en materia ambiental para solicitar la suspensión.
La resolución ya fue turnada al Juzgado de Distrito e indica que la Secretaría de Medio Ambiente capitalina (Sedema) deberá atender diversas medidas para que el proyecto frene las afectaciones ambientales que pueda estar causando. Entre ellas la consulta ciudadana.
“Si no permitimos que el agua se infiltre en el subsuelo, vamos a tener muchas inundaciones y humedad en las casas. El tribunal colegiado dicta que debe hacerse una consulta pública vinculatoria sobre si queremos esos megadesarrollos que impactan nuestro medio ambiente”, apuntó otra vecina organizada.
Reporteo sobre medio ambiente, derechos humanos y corrupción, desde la periferia de la CDMX. Premio Nacional de Periodismo Científico 2023. Sueño que mi trabajo genere indignación, entusiasmo y esperanza y ser una nube. Quejas, historias y sugerencias a ivan.ortiz@elsoldemexico.com.mx