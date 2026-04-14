Vecinos de Azcapotzalco frenan obras del Macrolibramiento mexiquense

Integrantes del comité colegiado vecinal “No al Macrolibramiento”, conformado desde 2024, han detectado que, en distintos puntos de la obra, lleván cuatro meses hasta más de un año paradas, lo cual es visible en lo oxidado de los metales y en el descuido de la construcción.

Karla Mora / El Sol de México

Según información del Gobierno del Estado de México, la vía elevada, a 20 metros sobre la calzada, permitirá canalizar el tránsito de transporte de carga pesada y mejorar la movilidad en la zona norponiente de la entidad.

No obstante, temen que, por un error de interpretación, los alcances no cubran todas las obras en la calzada.

Otra zona de obra donde aseguran que no hay movimiento desde hace meses es la que empieza en la Avenida López Mateos.

Aseveró que, cuando hubo pláticas sobre la obra, les aseguraron que dos mil empleados serían contratados para los trabajos del tramo; sin embargo, hasta el momento no notan tal afirmación.

Al transitar por la Calzada de las Armas, hacia Ferrocarriles Nacionales, se ven más y más letreros de rechazo al Macrolibramiento.