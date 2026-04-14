Vecinos de Azcapotzalco frenan obras del Macrolibramiento mexiquense
Integrantes del comité colegiado vecinal “No al Macrolibramiento”, conformado desde 2024, han detectado que, en distintos puntos de la obra, lleván cuatro meses hasta más de un año paradas, lo cual es visible en lo oxidado de los metales y en el descuido de la construcción.
Según información del Gobierno del Estado de México, la vía elevada, a 20 metros sobre la calzada, permitirá canalizar el tránsito de transporte de carga pesada y mejorar la movilidad en la zona norponiente de la entidad.
No obstante, temen que, por un error de interpretación, los alcances no cubran todas las obras en la calzada.
Otra zona de obra donde aseguran que no hay movimiento desde hace meses es la que empieza en la Avenida López Mateos.
Aseveró que, cuando hubo pláticas sobre la obra, les aseguraron que dos mil empleados serían contratados para los trabajos del tramo; sin embargo, hasta el momento no notan tal afirmación.
Al transitar por la Calzada de las Armas, hacia Ferrocarriles Nacionales, se ven más y más letreros de rechazo al Macrolibramiento.
El director del STC, Adrián Rubalcava, y el líder sindical Fernando Espino pactaron priorizar el mantenimiento a vías y trenes; Clara Brugada instruyó fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores.
El proyecto delMacrolibramiento, una autopista elevada de cuota que beneficiará al Estado de México, mantiene a vecinos de Azcapotzalco con el temor por las consecuencias que traerá para sus viviendas, fuentes de empleo y salud.
Por ello, colonos interpusieron al menos cuatro amparos, para frenar el proyecto; en uno de ellos ya lograron la suspensión definitiva. Además, mantienen un monitoreo constante de la construcción, ya que la vía, en el llamado “Tramo 0”, queda al ras de sus viviendas; incluso hay tramos de la arteria de sólo 16 metros, a la entrada del Estado de México.
Las obras contemplan construir parte de la autopista sobre Calzada de Las Armas, a un costado de decenas de viviendas y negocios, a pesar de que la información publicada por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares de la Secretaría de Movilidad del Estado de México no indica que pasará sobre esa arteria.
Integrantes delcomité colegiado vecinal “No al Macrolibramiento”,conformado desde 2024, detectan que, en distintos frentes, la obra ha permanecido detenida desde cuatro meses hasta más de un año, dependiendo de la zona; esto es visible en lo oxidado de los metales y en el descuido de la construcción.
También acusan falta de transparencia, pues la dirección de Proyectos y Control de Obras del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México reservó por cinco años toda la información referente a estudios de impacto ambiental, impacto en las vialidades cercanas, programa de trabajo, trazo detallado, estudios geológicos de la zona y medidas de mitigación, lo cual consta en una solicitud de información con número 220C0201010000L/800/2024
El Macrolibramiento está a cargo de laempresa ICA, que contempla un llamado “Tramo 0”, el cuál irá de Puente de Vigas hacia Periférico Norte, pasando por las calles Zempoaltecas, Colonia Ex Hacienda del Rosario y la Calzada de la Naranja, en una vialidad elevada sobre Calzada de las Armas, donde ya hay muestras de la construcción con la colocación de columnas.
Desde septiembre de 2024, habitantes de colonias como Ex Hacienda del Rosario, Providencia y Ampliación San Pedro Xalpa, en la alcaldía Azcapotzalco; así como 10 de Abril, Ribera de Echegaray y San Andrés Atoto, en Naucalpan, mantienen un frente para impedir que la obra continúe.
Vecinos consultados por esta casa editorial, que pidieron el anonimato por temor a represalias, señalaron que los primeros estragos de la obra fueron el derribo de cientos de árboles a lo largo de la Calzada de las Armas, frente a ampliación San Pedro Xalpa, desde septiembre del 2024 hasta los primeros meses del 2025.
Temen que lo mismo ocurra con todos los árboles que hay en el vaso regulador El Cristo lo cual, afirman, sería un desastre ecológico, pues hay especies que convergen entre esa zona y el parque Tezozómoc, ubicado a unos metros de ahí. En diciembre del 2025 ocurrió un incendio en el vaso regulador del que no se dio información, pero que días después, ayudó a que entrara maquinaria para la obra del Macrolibramiento.
Los vecinos promovieron al menos cuatro amparos contra el proyecto. El 6 de febrero de este año, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa emitió un fallo con motivo de un amparo interpuesto por un vecino de Naucalpan, en el que concedió la suspensión definitiva de las obras en lo que respecta a talas y perforaciones.
En el punto inicial del “Tramo 0” del Macrolibramiento, en Puente de Vigas, al cruce con Adolfo López Mateos, hay una máquina lanza trabes que, según evidencia documentada por vecinos, lleva más de un año detenida. En un recorrido realizado por El Sol de México, se comprobó la nula presencia de trabajadores en esta área, donde también hay varillas oxidadas.
“En septiembre del año pasado, cuando nos dimos cuenta, esto ya estaba, no han avanzado aquí. Uno de los temas que yo quiero denunciar es que aquí no han terminado, en el vaso no han terminado, en Las Armas empezaron lentamente, en 16 de Septiembre tampoco. Han picoteado por todos lados, pero el avance no es contundente”, dijo una vecina de la Calzada de las Armas.
A lo largo de la calzada es visible parte de la estructura que sostendrá la vialidad; colonos dicen que, desde los segundos pisos de sus viviendas, tendrían de frente los vehículos de carga pesada. Además, en la vía hay tres gasolineras, lo que vuelve al proyecto aún más peligroso, reclamaron.