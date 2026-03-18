









Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Azcapotzalco resiste construcción de Unidades Habitacionales / Foto: Karla Mora / El Sol de México

Varias calles del pueblo Santa Bárbara, en la alcaldía Azcapotzalco, exhiben mantas con mensajes que advierten que sus habitantes no aceptarán la construcción de unidades habitacionales.

Chintololas de la zona vigilan al menos dos predios, ubicados en 2a Cerrada Real de San Martín y 3a cerrada Miguel Hidalgo, respectivamente, donde, según sus sospechas y basándose en visitas hechas por personal del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, existe el plan de construir departamentos.

“Pueblo originario Tetlanman Yopilco protegido por la Constitución Política de la Ciudad de México artículos 57, 58 y 59. No hay proyectos sin consulta al Consejo del Pueblo”, señalan los anuncios colocados en fachadas de domicilios, donde vecinos afirman que la organización Asamblea de Barrios se entrometió para lograr la venta de predios.

De acuerdo con un listado entregado por el Instituto de Vivienda de la CDMX (Invi CDMX) a El Sol de México respecto a proyectos ejecutivos y predios en proceso de construcción de vivienda, en el pueblo de Santa Bárbara no hay ningún proyecto contemplado para este año; no obstante, residentes afirmaron que, según datos de administraciones anteriores en la demarcación, los terrenos sí son contemplados para construcción y temen que esto sea una realidad una vez que se apruebe el Plan General de Desarrollo Urbano.

En la Calle del Rosario y en Privada Real de San Martín, ubicadas detrás del Deportivo Reynosa, habitantes del pueblo, sobre todo los originarios, afirman que son desconfiados cuando ven llegar a personas ajenas a la zona, porque todavía es de esos lugares donde la gente se saluda, donde un vecino te lleva a otro.

“El Pueblo de Santa Bárbara rechaza la construcción de unidades habitacionales, no a la construcción de departamentos (…). ¡Fuera Asamblea de Barrios!”, advierten con lonas colocadas cuando vecinos notaron que el predio de 2ª Cerrada de San Martín fue vendido, por eso activaron las alertas.

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Juanita, quien atiende una recaudería, señaló que hay un proyecto para construir 120 departamentos con 80 cajones de estacionamiento, lo cual es ilegal, pues Santa Bárbara es un pueblo y, por lo tanto, deben conservarse sus derechos colectivos como barrio originario y respetarse las decisiones de sus habitantes en la conservación de su territorio.

“Nosotros somos todavía pueblo originario, entonces ya no está permitido cierto nivel para que construyan departamentos, aparte, está el tema del agua, ya no hay; dos, las vías de tránsito son calles pequeñas y otras son cerradas, el tránsito va a ser caótico. Y también qué tipo de gente va a venir, también el drenaje”, señaló.

Demetrio Galván, habitante originario y activista en el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac, expuso que el predio originalmente fue donado para actividades relacionados con seminarios religiosos; sin embargo, las religiosas que recibieron la donación vendieron con documentos falsos el terreno a lideresas de la Asamblea de Barrios.

Detalló que, en su momento, las autoridades de la alcaldía, a base de asambleas y reclamos vecinales, les informaron de la existencia del proyecto para hacer la unidad habitacional. La administración actual les prometió que no otorgarán los permisos para el proyecto, pero aún desconfían de ello y los vecinos prefieren ser vigías.

“Vinieron los líderes de Asamblea de Barrios (…) ellos se encargan de ver dónde hay un predio desocupado o con problemas legales o así y ya van al Instituto de Vivienda, arman sus juntas con vecinos y ya empiezan a negociar. Es un negocio, finalmente, igual puede ser para gente de escasos recursos que necesita la vivienda; pero aun así no deja de ser un negocio”, dijo.

Recordó que está en proceso la sentencia de un amparo en el que los habitantes piden se les reconozca como pueblo, ya que, actualmente, las autoridades locales consideran a Santa Bárbara Tetlanman Yopilco como “grupo social”, lo que les resta injerencia para denunciar ilegalidades respecto a su territorio.

El otro inmueble que podrían usar para construir un complejo habitacional es el de 3ª Cerrada de Hidalgo número 48, integrado por cuatro predios. Vecinos cuidan que no haya gente sospechosa que quiera ingresar a la fuerza, incluso colocaron una carpa y sillas, para vigilar; también hay una cuerda que impide el ingreso de autos a la cerrada.

Marielena Juárez señaló que al terreno de mil 700 metros cuadrados ya acudió personal del Instituto de Vivienda. Señaló que la demarcación les asegura que no hay ningún proyecto oficial; no obstante, afirmó que, desde agosto del 2025, el espacio está en venta.