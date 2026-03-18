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Metrópolimiércoles, 18 de marzo de 2026

Mantas, vigilancia y rechazo: vecinos de Santa Bárbara se oponen a proyectos de vivienda en Azcapotzalco

De acuerdo con un listado entregado por el Instituto de Vivienda de la CDMX a El Sol de México, en el pueblo de Santa Bárbara no hay ningún proyecto de vivienda contemplado para este año

Karla Mora / El Sol de México

Una vez que tengan una sentencia, podrán intervenir en las denuncias contra la construcción de unidades habitacionales.

Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.

Karla Mora
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