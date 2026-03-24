elsoldemexico
Metrópolimartes, 24 de marzo de 2026

Vecinos de la alcaldía Benito Juárez compran filtros de agua con dinero del Presupuesto Participativo

La propuesta de la Copaco, de la colonia Del Valle V sección, surgió debido a que en 2024 vecinos recibían agua contaminada con olor a hidrocarburo

Manuel Cosme

Una de las medidas que tomó el gobierno local fue la clausura de un pozo ubicado en la colonia Alfonso XIII del que salió el agua contaminada.

La propuesta ganó con 42 votos a favor en ese ejercicio ciudadano efectuado el 17 de agosto del año pasado.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Una Nueva Ley General de Feminicidio

image
Samuel García

El observador / La certidumbre que ofreció Sheinbaum

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Viene más crédito

image
Anáhuac Global

Ormuz: seguridad energética global

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES