Vecinos de la alcaldía Benito Juárez compran filtros de agua con dinero del Presupuesto Participativo

La propuesta de la Copaco, de la colonia Del Valle V sección, surgió debido a que en 2024 vecinos recibían agua contaminada con olor a hidrocarburo

Manuel Cosme

Una de las medidas que tomó el gobierno local fue la clausura de un pozo ubicado en la colonia Alfonso XIII del que salió el agua contaminada.

La propuesta ganó con 42 votos a favor en ese ejercicio ciudadano efectuado el 17 de agosto del año pasado.