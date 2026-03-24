Vecinos de la alcaldía Benito Juárez compran filtros de agua con dinero del Presupuesto Participativo
La propuesta de la Copaco, de la colonia Del Valle V sección, surgió debido a que en 2024 vecinos recibían agua contaminada con olor a hidrocarburo
Manuel Cosme
Una de las medidas que tomó el gobierno local fue la clausura de un pozo ubicado en la colonia Alfonso XIII del que salió el
La propuesta ganó con 42 votos a favor en ese ejercicio ciudadano efectuado el 17 de agosto del año pasado.
Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.