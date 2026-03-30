Vecinos y sociedad civil de CDMX se organizan para recolectar cabello y ayudar a frenar derrame de petróleo

En la CDMX se ha originado un boom a esta campaña. Asociaciones como “Ayudando Patitas” se ha unido y está recolectando pelo de perros y gatos para enviarlo a las zonas afectadas de Veracruz

Karla Mora / El Sol de México

Carlos Montiel, quien dirige un punto localizado en San Juan de Aragón VI Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, señaló que 90 por ciento de las personas que los contactan es para hacer donaciones de cabello, al punto ya llegaron bolsas y mallas con este material.

La activista María Eugenia Islas explicó que quienes quieren donar muestran gran disposición a hacerlo a través de mallas y bolsas de cabello, porque es un elemento que se hizo mediático, vecinos en la zona norte de la CDMX y Nezahualcóyotl se ofrecieron a recolectarlo.

En ese sentido, Carlos Montiel destacó que, al contactar con algunas de las comunidades afectadas, les refieren que el hidrocarburo que les está llegando es en forma de chapopote, por lo que el cabello no es tan funcional en la mayoría de los lugares afectados con el derrame.

Expuso que irán a Veracruz para saber qué necesita la gente específicamente. “Tampoco queremos recaudar productos que pueden tener un impacto ecológico, ya que al desechar guantes, botas y herramientas impregnadas con el derrame deben ser tratados de manera adecuada”.

Las comunidades afectadas necesitan desde alimentos no perecederos hasta equipo técnico para el manejo de residuos especiales

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