Vestíbulo del Palacio de Bellas Artes será replicado en el Metro de la CDMX para el Mundial 2026

METRÓPOLI

Convierten al Zócalo capitalino en el escenario principal del FIFA Fan Fest en el Mundial 2026

Frente a la Catedral Metropolitana se instalará una megapantalla que cubrirá prácticamente a este templo, además de conciertos, pabellones gastronómicos y estrictas medidas de seguridad para recibir a miles de aficionados