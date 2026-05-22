Vestíbulo del Palacio de Bellas Artes será replicado en el Metro de la CDMX para el Mundial 2026
En 15 días deberán estar concluidas la remodelación de 20 estaciones del Metro, días previos al arranque del Mundial de Futbol
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