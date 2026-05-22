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Metrópoliviernes, 22 de mayo de 2026

Vestíbulo del Palacio de Bellas Artes será replicado en el Metro de la CDMX para el Mundial 2026

En 15 días deberán estar concluidas la remodelación de 20 estaciones del Metro, días previos al arranque del Mundial de Futbol

Vestíbulo del Palacio de Bellas Artes será replicado en el Metro de la CdMx con las obras de remodelación
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Dana Estrada / El Sol de México

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Dana Estrada
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