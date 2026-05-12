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Metrópolimartes, 12 de mayo de 2026

Clara Brugada viaja a Azerbaiyán para asistir al Foro Urbano Mundial

La próxima reunión tendrá lugar en la Ciudad de México

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Manuel Cosme

Foro Mundial de Urbanismo. ADRIAN VAZQUEZ (15)
Manuel Cosme
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