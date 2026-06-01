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Metrópolilunes, 1 de junio de 2026

Mundial 2026: CDMX desplegará más de 56 mil policías para blindar el Estadio Azteca y el Zócalo

La SSC instalará cinturones de seguridad en los alrededores del Zócalo para ordenar la entrada de los espectadores al Fan Fest.

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Manuel Cosme

TRANSPORTE MUNDIAL (2)

Despliegue policial y vigilancia especial en la ciudad

lñakda

Medidas de seguridad para el Estadio Azteca y el Zócalo

Manuel Cosme
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