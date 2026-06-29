Vigilarán coladeras en Paseo de la Reforma para evitar inundaciones por basura durante festejos del Mundial
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que habrá 200 trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios loca y 300 personas de la Segiagua
Karla Mora / El Sol de México
Últimas notas:
- ¿Por qué ya pueden poner infracciones la policía auxiliar y la bancaria en CDMX? Esto responde la SSC
- Vigilarán coladeras en Paseo de la Reforma para evitar inundaciones por basura durante festejos del Mundial
- De Grupo Cañaveral a Mi Banda el Mexicano: los conciertos gratis en CDMX después del partido México vs Ecuador