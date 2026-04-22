Vinculan a proceso a Juan Jesús “N”, presunto feminicida de Edith Guadalupe

El juez otorgó a la defensa de Juan Jesús tres meses para la investigación complementaria

Dana Estrada / El Sol de México

Juan Jesús “N”, de 24 años de edad, y presunto feminicida de Edith Guadalupe, fue vinculado a proceso, por lo que permanecerá en el Reclusorio Norte.

Tras una audiencia de más de cuatro horas en los juzgados orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, el abogado del acusado, Julián Octavio González informó que el juez de control otorgó tres meses de investigación complementaria.

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