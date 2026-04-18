El único que ha tenido un crecimiento exponencial desde 2015 a 2024 es Morena, que multiplicado en 700 por ciento sus voto.

Rafael García

Asimismo, el único que ha tenido un crecimiento exponencial desde 2015 a 2024 es Morena, que multiplicado en 700 por ciento sus voto. Mientras que PVEM y PT apenas un 70 por ciento en 10 años.

En las elecciones intermedias de 2021, en las que concretaron su primer alianza juntos, los tres obtuvieron en conjunto casi 21 millones de votos.

De estos, el 80 por ciento los obtuvo Morena, con 16 millones 629 mil 905; el Verde consiguió el 12.73 por ciento y el PT el 7.61. Entre estos dos últimos juntaron poco más de 4 millones de votos.

Asimismo, en las elecciones para diputaciones federales de 2024 consiguieron en conjunto 32 millones 258 mil 169 votos, es decir, 12 millones más que en 2021.

De estos, el 74 por ciento fueron para Morena, que obtuvo poco más de 24 millones de votos.

Aunque el Verde y el PT aumentaron sus votos en esta ocasión hasta conseguir más de 8 millones en conjunto, representaron apenas el 25 por ciento de los votos de la alianza.

Para las elecciones presidenciales de 2024 la diferencia fue más marcada, pues la alianza que le dio el mandato a Claudia Sheinbaum sumó casi 36 millones de votos, de los cuales 76 por ciento correspondieron a Morena y apenas un 23 por ciento para el Verde y el PT en conjunto.

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Crecen PT y PVEM

Aunque no con tanta fuerza como lo ha hecho Morena desde 2015, la alianza le ha resultado favorable al Verde y PT, ya que en las elecciones presidenciales pasaron de 2 millones 700 mil votos en promedio en 2012 a 4 millones 677 mil y 3 millones 882 mil en 2024, respectivamente:

Mientras que para las diputaciones federales no ha habido mucho cambio, pues se han mantenido, con altas y bajas, en alrededor de 3 millones 45 mil votos para el PVEM y 2 millones 282 mil para el PT.

Este lunes, de cara a las elecciones de 2027 la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, aseguró que su partido no irá con Morena para la gobernatura de San Luis Potosí.