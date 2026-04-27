8 Comisiones de Búsqueda y 3 Fiscalías dejan en espera al INE en la identificación de personas desaparecidas

En total van 47 entidades, entre Comisiones de Búsqueda, Fiscalías, Institutos Forenses y Gobiernos que ya colaboran con el INE para identificar personas desaparecidas.

Rafael García

Sin embargo, según un informe trimestral del INE, hasta la fecha van ocho Comisiones Estatales de Búsqueda de Personas que no han respondido las solicitudes del órgano para colaborar en este sentido.

Además de tres Fiscalías Generales de los Estados.

Mientras que hay una Comisión de Búsqueda que manifestó no estar interesada en el convenio al alegar que ya colabora mediante la Fiscalía de ese estado.

El informe refiere que en total van 47 entidades, entre Comisiones de Búsqueda, Fiscalías, Institutos Forenses y Gobiernos que ya colaboran con el INE para identificar personas desaparecidas.

Mientras que 10 se encuentran en proceso de integración y dos en proceso de firma.

De estos convenios, hasta el momento han resultado 113 mil 645 solicitudes de identificación de personas no desaparecidas, de las cuales 28 mil 686 han sido registros confirmados mediante dictamen pericial.

La consejera electoral, Carla Humphrey, hizo un llamado a las instituciones y comisiones que no han respondido al llamado para colaborar a hacerlo.