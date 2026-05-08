A contrarreloj, profesores enseñarán y evaluarán a los alumnos; prevén pérdida de aprendizaje
La directora de un kinder público aseguró que espera el lunes ya puedan indicaciones de la SEP sobre cómo tendrán que evaluar y cuáles serán los ajustes
Últimas notas:
- A contrarreloj, profesores enseñarán y evaluarán a los alumnos; prevén pérdida de aprendizaje
- Infancias en contexto de pobreza y exclusión, las más afectadas con modificación de calendario escolar: Mexicanos Primero
- Con modificación del calendario escolar, SEP busca afectar paro de la CNTE: Filiberto Orozco