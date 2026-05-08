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Méxicoviernes, 8 de mayo de 2026

A contrarreloj, profesores enseñarán y evaluarán a los alumnos; prevén pérdida de aprendizaje

La directora de un kinder público aseguró que espera el lunes ya puedan indicaciones de la SEP sobre cómo tendrán que evaluar y cuáles serán los ajustes

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Rafael García

Presión en la evaluación 

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Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
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