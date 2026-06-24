A horas de definir nuevos partidos, la UIF alerta al INE pero los consejeros no estaban enterados
Pese a tener estas alertas, el INE alista una bolsa de 294 millones 720 mil pesos para repartir en partes iguales a los posibles nuevos partidos
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