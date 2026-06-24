elsoldemexico
Méxicomiércoles, 24 de junio de 2026

A horas de definir nuevos partidos, la UIF alerta al INE pero los consejeros no estaban enterados

Pese a tener estas alertas, el INE alista una bolsa de 294 millones 720 mil pesos para repartir en partes iguales a los posibles nuevos partidos

Síguenos en:whatsappgoogle

Rafael García

ARTURO CASTILLO CONSJERO INE ENTREVISTA roberto hernandez

Alistan otorgar registro

NINGUN JUEZ GANARA MAS QUE LA PRESIDENTA cortesia tepjf_CMYK
Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Los futuros protagonistas de los negocios de los trenes

image
Luis Carriles

Aguas profundas / Otra vez Petrobras

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Seminuevos pisan el acelerador

a1154552-6c2c-4c57-a494-7856e1860862 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Opinión 51

Pamela Cerdeira / El viaje de las que se quedaron

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES