









Ciudad de Mexico , 26 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Miroslava Breach fue asesinada en Chihuahua el 23 de marzo de 2017. / Foto: Nacho Ruiz / Cuartoscuro.com

Humberto Henderson, representante de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU - DH), afirmó este jueves que a nueve años del asesinato de la periodista Miroslava Breach, la deuda con ella y con el periodismo en México sigue pendiente.

“Proteger a quienes informan no es solo una responsabilidad del Estado, sino un compromiso de toda la sociedad. Defender el periodismo es preservar la memoria, la justicia y el derecho a la verdad”, dijo el funcionario a través de una declaración difundida por su oficina.

Miroslava Breach fue asesinada en Chihuahua el 23 de marzo de 2017.

Te puede interesar: ONG urgen a México a actuar frente a la "impunidad" en los crímenes contra periodistas

Henderson agregó que su legado no solo resuena en la memoria de su familia y colegas, sino también en el periodismo mexicano, en las comunidades por las que caminó y en cada historia que quedó inconclusa por escribir.

Miroslava, durante décadas, denunció la violencia en la Sierra Tarahumara, el despojo de tierras indígenas, la colusión entre el crimen organizado y actores del poder político. Su trabajo desnudó la corrupción, la impunidad y el miedo en el norte del país. Humberto Henderson, representante de la oficina en México de ONU - DH.

Entendía que dar la espalda a la verdad era traicionar a quienes sufren la violencia, a quienes buscan justicia y encuentran puertas cerradas. Su asesinato marcó un punto de quiebre. Humberto Henderson, representante de la oficina en México de ONU - DH.

También destacó que Miroslava nació en Chínipas, Chihuahua, desde donde investigó el desplazamiento forzado, la tala ilegal , los feminicidios, las desapariciones, las agresiones a personas defensoras de derechos humanos, y la narcopolítica. “Su trabajo permitía entender la magnitud del horror, pero también la dignidad de las personas”, dijo.