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Méxicojueves, 26 de marzo de 2026

A nueve años del asesinato de Miroslava Breach, la deuda con el periodismo en México sigue pendiente: ONU-DH

Humberto Henderson, representante de la oficina en México de ONU - DH, agregó que proteger a los que informan no sólo es responsabilidad del Estado, sino también de toda la sociedad

Roxana González

Asimismo consideró que su labor incomodaba por lo que recibió amenazas, advertencias, intentos de intimidación y aun así, siguió escribiendo.

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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