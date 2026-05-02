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Méxicosábado, 2 de mayo de 2026

Abren Puente Nichupté: une zona hotelera con centro de Cancún; es el segundo más largo de América Latina

“Los gobiernos del pasado construyeron desigualdad, corrupción, odio”, acusó la mandataria de gira por Cancún, Quintana Roo

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Gustavo Sanchez Benitez

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La gobernadora Mara Lezama subrayó que la obra permitirá recuperar tiempo para las familias, al disminuir trayectos que durante años representaron una carga para la población, además de impactar positivamente en la industria turística al optimizar la experiencia de visitantes.  - Foto: Cortesía/Presidencia
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Luego de la inauguración, la presidenta Claudia Sheinbaum acompañada por la gobernadora Mara Lezama e invitados al evento, realizaron un paseo ciclista sobre el puente - Foto: Cortesía/Presidencia
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