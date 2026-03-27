Organizaciones de Derechos Humanos, como el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, lamentaron que “la premisa de que la mayoría de desapariciones son ausencias voluntarias minimiza la responsabilidad del Estado”

Montserrat Maldonado

A través de un comunicado, el Centro Prodh destacó que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU fue quien activó el artículo 34 al considerar que las desapariciones en México ocurren de manera generalizada.

Las deficiencias del Registro son responsabilidad de las autoridades, no de quienes denuncian

Sobre la afirmación de más del 90 por ciento de localizaciones, la organización en defensa de Derechos Humanos recordó que “muchas no son resultado de acciones del Estado, sino de las familias y sus redes comunitarias”

“Buscan minimizar la magnitud de las desapariciones”

Reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas

Ante ello, agregaron que “condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional”.

Asimismo, dijeron que “en un país donde la cifra negra (es decir, aquellos delitos no denunciados) alcanza el 93 por ciento, utilizar solo las carpetas de investigación para medir la magnitud de la tragedia es una distorsión de la realidad”.

Las organizaciones en defensa de derechos humanos sostuvieron que “el número de carpetas de investigación no equivale al número de personas desaparecidas”.

Hay más de 130 mil desaparecidos en México desde 2006

El Gobierno federal presentó este viernes la actualización sobre el Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas en el país.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, destacó que desde 2006 se han reportado 130 mil 178 personas desaparecidas.

De acuerdo con la titular del Secretariado, cuando los datos no son suficientes, es decir, que se carece del nombre de la persona, sin dirección, teléfono ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales, se impide la búsqueda.