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Méxicomiércoles, 15 de abril de 2026

Activan Alerta Amber en Oaxaca por desaparición de bebé; investigan posible entrega por deuda

Según las primeras indagatorias, el bebé habría sido entregado presuntamente por su madre a una tercera persona

Luis Ramírez / Corresponsal

La Fiscalía informó que el caso es investigado por la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, a través de la Unidad Especializada en Trata de Personas, donde se abrió el expediente correspondiente.

Las autoridades señalaron que los indicios recabados apuntan a que la desaparición estaría vinculada al entorno familiar del menor, en posible participación con otra persona.

La institución reiteró que mantiene activas las labores de búsqueda y seguimiento del caso para localizar al menor a la brevedad.

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