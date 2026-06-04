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Méxicojueves, 4 de junio de 2026

Acuerdan México y Alemania aumentar el intercambio de información contra el crimen organizado

El canciller Roberto Velasco dijo que la cooperación estará basada en el principio de respeto a la soberanía de cada país

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Roxana González

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