Acusa Oceana impunidad en derrame de hidrocarburo en Golfo de México

La organización señaló que la información oficial sobre los reportes de chapopote en Veracruz es contradictoria e insuficiente ante la magnitud del daño que señalan las comunidades

Bertha Becerra / El Sol de México

Mientras tanto, la información oficial es contradictoria e insuficiente ante la magnitud del daño que señalan las comunidades.

También afectó a los 17 arrecifes de coral del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Así como la invasión de chapopote en la Laguna del Ostión, ecosistema vital para nueve comunidades.

La evidencia científica sobre derrames previos, advierte la magnitud del riesgo, subrayó.

Y en sedimentos costeros, con consecuencias directas sobre la biodiversidad, la productividad pesquera y la seguridad alimentaria de quienes dependen del mar.

Ante esta situación, Oceana exhorta a la presidenta Claudia Sheinbaum a establecer mecanismos de coordinación interinstitucional transparentes, ágiles y vinculantes.

Y a adoptar las medidas estructurales necesarias para que el Golfo de México nunca más enfrente una crisis como ésta sin responsables, sin información clara y sin justicia.

“El Golfo de México y sus comunidades costeras no pueden ser tratados como una zona de sacrificio ambiental, un territorio donde los derrames de hidrocarburos suceden sin consecuencias”.

“Mientras miles de familias pesqueras e indígenas pagan con su salud, su sustento y su patrimonio cultural el costo de una riqueza que no les pertenece”, dijo Renata Terrazas.

Y enfatizo que “es momento de replantear el modelo de desarrollo del Golfo de México y asegurar la no repetición de casos como éste”.