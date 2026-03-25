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Méxicomiércoles, 25 de marzo de 2026

Acusan a una red China por tráfico de precursores de fentanilo y vínculos con Cártel del Golfo

El gobierno estadounidense señala que tres ciudadanos de nacionalidad China le vendieron a un integrante del Cártel del Golfo precursores químicos

Pablo Rodríguez

Las autoridades estadounidenses señalan que esta sustancia puede potenciar la producción de fentanilo y multiplicar significativamente el número de dosis destinadas al mercado ilegal.

Según el expediente, el Cártel del Golfo, identificado como una organización transnacional con operaciones de narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas, habría sido uno de los destinatarios finales de los insumos químicos. 

Las empresas involucradas presuntamente comercializaban estos productos de manera abierta, facilitando su adquisición a través de pagos con criptomonedas.

Las farmacéuticas acusadas son: Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. y Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd. 

“El FBI está persiguiendo activamente a individuos y empresas en China que venden narcóticos peligrosos y colaboran con organizaciones terroristas”, declaró Jason Cromartie, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Cincinnati. 

Las investigaciones también apuntan a que los precursores eran enviados a narcotraficantes para la fabricación de fentanilo destinado a su distribución en Estados Unidos.

Los acusados enfrentan cargos por conspiración para distribuir grandes cantidades de fentanilo, así como por lavado de dinero internacional y apoyo material a una organización terrorista, delitos que podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua.

Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión

Pablo Javier Rodriguez Juarez
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