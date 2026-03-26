“Adelantar procedimiento electoral afectará equidad de la contienda”, dice consejero Castillo

El consejero del INE pidió a Morena, PRI, PAN, PVEM y MC apegarse a los tiempos electorales

Rafael García

Recordó que esto también lo advirtió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2023.

Recordó que la Constitución General protege en todo momento la equidad en la contienda partidista, incluso antes de que inicien las precampañas.

Además, ahondó, no existen reglas claras para la fiscalización de los recursos que serán utilizados para la realización de estos actos.

Por ello, hizo un llamado enfático a los partidos políticos a sujetarse estrictamente y sin simulaciones a las reglas que se establecieron.

“Por ello, y sin prejuzgar sobre la licitud de estos preparativos, partidistas, propongo que este Consejo General emita a la brevedad posible lineamientos para regularlos y proteger”, indicó.