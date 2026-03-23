Adrián de la Garza podría ser candidato ciudadano del PAN para la gubernatura de NL

El Alcalde de Monterrey evalúa postularse como candidato ciudadano al gobierno de Nuevo León por el PAN, tras la apertura del partido a aspirantes externos

David Casas / Corresponsal

De la Garza, quien hace días fue nombrado por Alejandro Moreno como Defensor de México por el PRI, dijo que esa nominación no le impide registrarse como candidato ciudadano por el PAN.

Interrogado sobre la designación que le hizo el PRI, abundó que fue como ciudadano pues, recordó, no milita en las filas priistas.

Sin embargo, el PRI, desde su dirigencia nacional y estatal tiene a De la Garza como un valioso activo al que le dan su respaldo.

“Somos defensores del país sin ninguna afiliación a ningún partido político.