Adultos mayores de 50 años cambian libros y televisión por el celular

El uso del celular se consolidó como la principal actividad desplazando a la televisión y lectura de libros, revistas y periódicos, de acuerdo con el Inegi

Pablo Rodríguez

En contraste, ver televisión dejó de ser la actividad predominante. En 2012, nueve de cada 10 personas preferían esta opción, mientras que en 2024 el porcentaje se redujo a 84 por ciento.

Síntomas de depresión aumentan con la edad: Inegi

Por otro lado, el Inegi advirtió que los síntomas de depresión aumentan conforme avanza la edad.

No obstante, los niveles de satisfacción con la vida se mantienen altos. El 84 por ciento de las mujeres y el 89 por ciento de los hombres afirmaron sentirse satisfechos, a pesar de reportar episodios de tristeza.