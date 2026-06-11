Aficionados celebran el arranque del Mundial desde al AICM hasta los festivales futboleros en CDMX
Miles de aficionados se dan cita en las pantallas gigantes instaladas alrededor de la capital para disfrutar de la tercera inauguración de un Mundial que alberga México
Karla Mora, Atzayacatl Cabrera, Ariadna Lobo y Roxana González / El Sol de México
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