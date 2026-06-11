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Méxicojueves, 11 de junio de 2026

Aficionados celebran el arranque del Mundial desde al AICM hasta los festivales futboleros en CDMX

Miles de aficionados se dan cita en las pantallas gigantes instaladas alrededor de la capital para disfrutar de la tercera inauguración de un Mundial que alberga México

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Karla Mora, Atzayacatl Cabrera, Ariadna Lobo y Roxana González / El Sol de México

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