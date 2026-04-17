Ante la visita a México del Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que no concuerdan con el último informe del organismo sobre desapariciones

Laura Arana

Rosa Icela apuntó que el gobierno mexicano nunca ha dejado de trabajar de la mano con todos los organismos.

Apuntó que al término de la gira de trabajo del Alto Comisionado, se espera que el gobierno mexicano dé a conocer resultados y avances del trabajo sobre desaparecidos.

“Me comprometo a que la próxima semana, ya, una vez que termine la visita con el Alto Comisionado, podamos nosotros estar informando sobre lo que significa ya los resultados y el avance del programa de trabajo sobre el tema de desaparecidos”.

“Nosotros estamos preparados para cualquier reunión con ellos, y son varias dependencias las que participan”.

En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la visita y el encuentro que se tendrá con el Alto Comisionado.

La presidenta afirmó que el Estado mexicano no está rebasado por las desaparecidos en el país, como se dio a conocer en el informe que difundió el Comité de Desaparición Forzada.