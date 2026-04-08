Agencia Estatal y GN aseguran presunta droga en vivienda de Monterrey

Agentes de la AEI y Guardia Nacional aseguraron cerca de 600 kilos de marihuana y 1.5 kilos de cristal tras un cateo en una vivienda de la capital de Nuevo León. No se reportaron detenidos en la acción

David Casas / Corresponsal

De acuerdo con el informe de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León en cumplimiento a la Orden de Cateo se tuvo un resultado positivo para el aseguramiento de la presunta droga.

La incursión fue en un inmueble ubicado en el cruce de la calle Michoacán y Tepeyac, de la colonia Independencia.

Ahí los agentes encontraron 580 kilos aproximadamente de vegetal verde seco con características del narcótico conocido como marihuana, el que estaba en pacas con plástico de emplaye y bolsas de plástico color negro.

También se aseguraron 1.5 kilos de sustancia sólida con características de narcótico del tipo conocido como “cristal” en una bolsa plástica transparente.

El inmueble quedó asegurado por el Ministerio Público especializado en narcomenudeo con resguardo a cargo de la corporación correspondiente.

El cateo se realizó luego de una investigación inscrita en una carpeta integrada por el delito contra salud.

Por otro lado, también se realizó un cateo en otra vivienda localizada a unos metros de la anterior, pero al parecer, no se encontró nada, mientras no hay detenidos en ninguno de los casos.