Agentes de EU fallecidos sí estaban trabajando conjuntamente en México, asegura Sheinbaum

La Presidenta resaltó que el fiscal de Chihuahua cambió la primera versión sobre los hechos e indicó que se investiga a qué agencia pertenecían los funcionarios de EU

Pablo Rodríguez

Según la segunda versión del fiscal, los agentes estadounidenses pidieron a los mexicanos un ride a la ciudad de Chihuahua, donde tomarían un vuelo.

De confirmarse una participación distinta a la coordinación habitual entre autoridades mexicanas y estadounidenses, la presidenta Sheinbaum refirió que será necesario solicitar una explicación formal.

Precisó que el tema no fue abordado a fondo durante la reunión que sostuvo el lunes con el embajador de EU en México, Ronald Johnson.