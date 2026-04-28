De acuerdo con las indagatorias del gobierno de Chihuahua, los extranjeros se sumaron al convoy de agentes mexicanos desde el jueves 16 de abril

Pablo Rodríguez

Ese mismo martes, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, afirmó que los elementos del Ejército participaron en el aseguramiento del narcolaboratorio.

El miércoles 22, la presidenta Sheinbaum negó que la Defensa supiera de la participación de los agentes estadounidenses, además de recordar que eso era ilegal.

Un día después, tuvo lugar la reunión entre la gobernadora y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la que hablaron de la operación en la Sierra Tarahumara.

Ya el viernes, la mandataria de Chihuahua anunció la creación de una unidad especial para investigar los hechos ocurridos entre el 16 y el 19 de abril durante el operativo.

La indagatoria

El lunes 27, la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la unidad especializada, detalló paso a paso cómo se desarrolló el desmantelamiento de laboratorios clandestinos en la sierra de Chihuahua.

Ese mismo día se integraron al convoy cuatro personas extranjeras vestidas de civil, sin armas ni insignias, informó Wendy Chávez.

La fiscal informó que los agentes estadounidenses no participaron en reuniones de planeación ni tuvieron contacto con mandos militares.

Posterior a las reuniones, y durante la noche del jueves alrededor de las 23:30 horas, el convoy llegó al poblado de Polanco, donde se le ordenó permanecer durante cuatro horas.

Hacia la tarde del viernes, a las 15:30 horas, arribó a la localidad de El Pinal, donde se instaló un campamento para alimentarse y pasar la noche.

Fue hasta el sábado 18 de abril, a las 06:00 horas, cuando comenzaron los rastreos a pie por parte de elementos estatales y militares. Después de una hora y media se localizaron los dos laboratorios clandestinos.

Durante el resto del día se realizaron labores de inspección y aseguramiento del área, hasta que el director de la agencia dio la orden de regresar a la ciudad de Chihuahua cerca de las 17:30 horas del sábado.

Sin embargo, durante el trayecto de retorno ocurrió el accidente en el que murieron el director de la Agencia Estatal de Investigación, un elemento de su escolta y los dos agentes extranjeros que viajaban en la misma unidad.

Tras el accidente, elementos de seguridad descendieron de otros vehículos para brindar auxilio.

En ese momento, uno de los escoltas informó que los civiles fallecidos eran presuntamente ciudadanos estadounidenses y tenían vínculos con la Embajada de Estados Unidos en México.

De acuerdo con los testimonios, estas personas no portaban uniforme táctico, insignias ni armas, y mantuvieron el rostro cubierto la mayor parte del tiempo.