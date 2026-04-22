Agentes estadounidenses muertos en México abren debate sobre operaciones extranjeras

Diarios estadounidenses aseguran que los funcionarios regresaban de un operativo antidrogas en Chihuahua como parte de la lucha entre ambos países contra el narcotráfico

Gustavo Sanchez Benitez

Los diarios The Washington Post y The New York Times publicaron que los dos funcionarios estadounidenses fallecidos eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Según el Post, los funcionarios regresaban de un operativo antidrogas en Chihuahua como parte de la lucha entre ambos países contra el narcotráfico.

El diario NYT agrega que el vocero de la fiscalía estatal, Eloy Garcia, declaró que los agentes eran parte de un programa de entrenamiento autorizado para enseñar a sus contrapartes mexicanas cómo manejar drogas sintéticas.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvo que los agentes estadounidenses no pueden colaborar in situ.

En la sierra de Chihuahua, en el municipio de Morelos, las autoridades locales descubrieron dos narcolaboratorios, que tenían todo lo necesario para la producción de metanfetamina.

El gobierno de Chihuahua lo describió como un operativo conjunto, entre la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Secretaría de Defensa Nacional.

“En todos los operativos, aún cuando hay intercambio (de información con EU), nunca han participado en campo”, subrayó Harfuch en conferencia de prensa.

“Lo que tenemos en conocimiento es que el fiscal declaró que no habían participado en el operativo”, refirió sobre el descubrimiento de dos narcolaboratorios.

Aunque hay intercambio de información, “nunca hay agentes en campo, la ley no nos lo permite”, insistió.

“La información que tenemos de la fiscalía de Chihuahua es que no participaron en una operación”, remarcó Harfuch.

Por otro lado, dijo que el Ejército solo acompañó el operativo, pero no lo planeó.

“Defensa recibió una petición de apoyo para seguridad… es muy distinto ir en apoyo a una operación a ser parte de la operación. La solicitud fue específicamente de acompañamiento”, abundó.

El hallazgo de dos laboratorios de drogas sintéticas y un campamento con víveres para consumo humano, tuvo lugar a nueve horas de la ciudad de Chihuahua, en una zona colindante entre los municipios de Guachochi y Morelos.

En un primer campamento y laboratorio, en un área abierta de aproximadamente 850 metros cuadrados dividido en cinco áreas, se localizó lo siguiente:

En el segundo campamento- laboratorio, en un área abierta de 40 metros aproximadamente, se localizaron:

También se encontró un campamento de aproximadamente 20x15 metros, con víveres para consumo humano.

Esta semana se espera una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para aclarar cómo se dio este operativo y qué hacían en México los agentes estadounidenses.