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Méxicojueves, 9 de abril de 2026

Agresiones contra México, entre los detonantes de una nueva solicitud de juicio político contra Trump

Congresistas de Estados Unidos acusan al presidente de violaciones constitucionales, incluyendo su política migratoria y la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Organizaciones terroristas

El artículo III del proyecto sostiene que el gobierno del presidente Trump “ha detenido, deportado o intentado deportar ilegalmente a ciudadanos o inmigrantes basándose principalmente en su raza, etnia u oposición política”

Usurpación al Congreso

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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