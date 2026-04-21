Esta tendencia, conocida como copycat, es replicada indebidamente en algunos países y, en este caso

Laura Arana

Durante la conferencia matutina, el fiscal de la entidad mexiquense remarcó que “se desprende que este acto no fue espontáneo”. Dijo que mantenía un perfil denominado copycat.

Remarcó que el agresor se quitó la vida a las 11:45 horas y fue herido en una pierna.

“Encontramos literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas”.

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, señaló que el atacante era originario de Tlapa, Guerrero; llegó a la Ciudad de México un día antes del evento y de ahí se trasladó a Teotihuacán.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que siete de las 13 personas heridas permanecen en atención hospitalaria, mientras que seis ya fueron dadas de alta.