Eraclio Rodríguez confirmó que hay presencia de agricultores en Tlaxcala, Chihuahua y Sinaloa listos para manifestarse en carreteras y casetas de peaje.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Por su parte, Eraclio Rodríguez, líder del Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano, consideró que es lamentable que en el día del aniversario del natalicio de Emiliano Zapata el gobierno le de la espalda al campo.

En entrevista con este diario, Eraclio Rodríguez Gómez detalló que el tema de la reunión era para abordar cuatro problemáticas la del campo y un del sector de transporte.

También, David Estévez, presidente de la ANTAC, aunque reconoció el diálogo constante con las autoridades, incluso con la Presidencia de la República, puntualizó que no hay soluciones a los problemas de inseguridad en las carreteras.

“Nosotros no queremos tomarnos la foto, no queremos el cafecito, queremos que haya solución porque mientras nuestros compañeros siguen siendo desaparecidos en carreteras, siguen siendo muertos, sigue habiendo corrupción”, dijo.

“Esas dos cosas el gobierno las puede quitar fácil; ¿De qué manera?, quitando los retenes que nosotros hemos señalado con índice de fuego que ahí nos están asaltando, que ahí nos están extorsionando”, criticó.

Desde el sector del campo, Eraclio Rodríguez también confirmó que por el momento hay agricultores en la carretera México - Veracruz en Acacamilpa, Tlaxcala; en Ciudad Jiménez, Chihuahua; y en algunas casetas de Sinaloa, listos para manifestarse.

“Vamos a ponernos de acuerdo qué acciones vamos a tomar pero yo creo que hoy no hay condiciones para que el diálogo se dé. Se ha perdido todo el contacto y todo el respeto”, concluyó Rodríguez Gómez.

Hasta el momento, la Secretaría de Gobernación no ha tomado ninguna postura sobre el tema.