Aguas del Golfo de México, sin manchas de hidrocarburo, dice la Marina tras patrullaje aéreo

La Armada de México supervisó la línea costera entre Veracruz y Tabasco en busca de derrames

Alexa Paoletti Mandujano

El resultado del patrullaje arrojó que no hubo presencia de manchas de hidrocarburo en aguas del Golfo de México, ni presencia de ellas en la zona de costa en el sur de Veracruz y el estado de Tabasco.

Dichas acciones se ejecutan de forma permanente dentro de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre provenientes de esta Institución para garantizar la protección del medio ambiente marino y seguridad en las zonas costeras.