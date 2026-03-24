elsoldemexico
Méxicomartes, 24 de marzo de 2026

Aguas del Golfo de México, sin manchas de hidrocarburo, dice la Marina tras patrullaje aéreo

La Armada de México supervisó la línea costera entre Veracruz y Tabasco en busca de derrames

Alexa Paoletti Mandujano

El resultado del patrullaje arrojó que no hubo presencia de manchas de hidrocarburo en aguas del Golfo de México, ni presencia de ellas en la zona de costa en el sur de Veracruz y el estado de Tabasco.

Dichas acciones se ejecutan de forma permanente dentro de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre provenientes de esta Institución para garantizar la protección del medio ambiente marino y seguridad en las zonas costeras.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / La certidumbre que ofreció Sheinbaum

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Viene más crédito

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Las razones de las abolicionistas

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

Paridad en municipios: ni error ni anécdota

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES