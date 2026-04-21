AI advierte los riesgos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México

El informe anual de Amnistía Internacional (AI) ubica a México como el segundo país con más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y de siete periodistas

Pablo Rodríguez

La organización documentó 32 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos durante 2024, cifra que coloca a México en el segundo lugar a nivel mundial.

Otro de los grupos a los cuales han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos son las madres buscadoras y los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

“Durante el año fueron asesinadas seis personas buscadoras (cuatro mujeres y dos hombres)”, señala Amnistía.

Ante la falta de resultados de las instituciones mexicanas, estas agrupaciones realizan búsquedas por su cuenta, identificando en al menos 10 estados del país fosas clandestinas.

La organización comunicó que en marzo del 2025 el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró en Teuchitlán un presunto campo de reclutamiento forzado que “podía haber sido también un campo de exterminio”.

En el informe tambien se documentó el asesinato de siete periodistas en México, crímenes que atribuyen distintas organizaciones al trabajo que realizaban las y los comunicadores.

De acuerdo con el informe, el nuevo órgano encargado de resolver recursos de revisión ha desechado 99.6 por ciento de los casos presentados por ciudadanos y periodistas.