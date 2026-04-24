Al menos 13 estados participan en marcha “Soy papá, no criminal”

Padres denuncian obstáculos para convivir con sus hijos y leyes que catalogan como “terrorismo institucional”

Gustavo Sanchez Benitez

Además, señalaron que con falsas denuncias destruyen vidas de los papás y rechazaron el reconocimiento a las infancias trans.

Entre las principales demandas, destacó la creación de una figura jurídica que reconozca afectaciones hacia padres en casos similares a la violencia vicaria, así como la inclusión de hombres en estadísticas oficiales sobre violencia.

“Nos reunimos por los derechos de los niños. Creemos que se está dejando de lado el interés superior del menor al privilegiar automáticamente a uno de los padres”, señaló.

En su caso, contó tener cinco meses sin convivir con su hija, pese a haber aprobado evaluaciones psicológicas y sociales. “No hay una instancia que obligue a garantizar la convivencia mientras el proceso legal sigue su curso, y eso puede tardar años”, expresó.

“Lo que pedimos es que sean estrictos, así como a nosotros a los padres que damos pensión se nos exige y castiga cuando no es así, que también cuando hay alguna obstrucción parental, se castigue y que sea justo”, declaró Enrique Reyes.

El padre dijo que está por cumplir cuatro años sin poder tener contacto con su hijo, por lo que incluso decidió desistir de continuar con un juicio, puesto que él está por cumplir la mayoría de edad y le ha expresado que no quiere convivir con él.

En Pachuca, más de 50 personas marcharon para visibilizar las “desigualdades” que enfrentan hombres en el sistema de justicia, particularmente en casos relacionados con denuncia de familiares.