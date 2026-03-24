Alcalde de Juárez en NL pide licencia y su esposa asume el cargo

El alcalde de Juárez, Félix Arratia, solicitó licencia para asumir un cargo estatal, y su esposa, Mónica Oyervides, fue designada alcaldesa sustituta, generando rechazo por nepotismo

David Casas / Corresponsal

El Cabildo, de mayoría de Movimiento Ciudadano (MC) partido al que pertenece Arratia, aprobó por unanimidad la petición de licencia al cargo de manera indefinida.

Oyervides Acosta ocupaba la presidencia del DIF de Juárez, localidad al oriente de la zona metropolitana de Monterrey.