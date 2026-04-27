Alejandro Moreno reúne a exgobernadores del PRI; perfilan agenda en seguridad, finanzas y crecimiento
Alejandro Moreno encabeza encuentro con exmandatarios del tricolor; destacan experiencia de gobierno y plantean prioridades rumbo al futuro del país
Rafael Ramírez / El Sol de México
“Cuando ya gobernaste, entiendes que los errores se pagan caros y que los resultados son los que cuentan”, afirmó Moreno en un mensaje difundido en redes sociales.
A la reunión acudieron exmandatarios estatales como Miguel Ángel Riquelme, Rolando Zapata Bello, Miguel Alonso Reyes, César Camacho Quiroz y Roberto Madrazo, entre otros.
También participaron Salvador Jara Guerrero, Enrique Burgos García, Joaquín Hendricks Díaz y Rosario Robles.
Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.