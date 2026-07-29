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Méxicomiércoles, 29 de julio de 2026

Alerta por tormentas: ¿Qué debe llevar la mochila de emergencia ante lluvias e inundaciones?

De acuerdo con la SGIRPC de la CDMX, la mochila de emergencia debe poder cubrir necesidades básicas por al menos 72 horas

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Jorge Morales

¿Qué llevar en la mochila de emergencia ante lluvias e inundaciones?

Jorge Morales - YESICA CADENA
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