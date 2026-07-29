Alerta por tormentas: ¿Qué debe llevar la mochila de emergencia ante lluvias e inundaciones?
De acuerdo con la SGIRPC de la CDMX, la mochila de emergencia debe poder cubrir necesidades básicas por al menos 72 horas
Jorge Morales
¿Qué llevar en la mochila de emergencia ante lluvias e inundaciones?
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