elsoldemexico
Méxicolunes, 6 de abril de 2026

Alertan a bancos y calificadoras sobre implicaciones legales de operar sin Tesorero en Nuevo León

La Constitución local establece que dicho cargo requiere un procedimiento especial de designación con aprobación del Congreso

David Casas / Corresponsal

El responsable de la Hacienda Pública del Estado es el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, no un Encargado de Despacho”, se señala en el oficio.

La Constitución local establece que dicho cargo requiere un procedimiento especial de designación con aprobación del Congreso, por lo que no puede ser sustituido de manera ordinaria por figuras administrativas sin ese respaldo.

En ese sentido, el documento solicita expresamente a las instituciones financieras:

“Que no se deberán de permitir operaciones financieras que no sean realizadas por un secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, que no haya sido designado por este Congreso del Estado de Nuevo León”.

Y establece que, mientras no exista un titular designado conforme a la Constitución, las operaciones financieras del Estado deberán ser aceptadas únicamente con la firma del Titular del Poder Ejecutivo.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / ¿Caerá solo Amílcar Olán?

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / El mandato del testamento Gelman

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / El factor Trump y el turismo mexicano

image
Federico Döring

Claudia Varguitas

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES