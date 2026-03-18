Alito abre candidaturas del PRI a ciudadanos y lanza red de Defensores de México rumbo a 2027

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció este miércoles la apertura de las candidaturas de su partido a ciudadanos y simpatizantes, y puso en marcha la figura de los “Defensores de México”, una estructura política y territorial con la que buscará fortalecer al tricolor de cara a las elecciones de 2027.
Durante una conferencia de prensa en la sede nacional priista, Moreno Cárdenas sostuvo que el partido dará “el paso más profundo” de su proceso de apertura para permitir la participación de perfiles externos en la selección de candidaturas, al amparo del artículo 181 de sus estatutos.
El líder tricolor aseguró que la convocatoria fue emitida desde el primer minuto de este 18 de marzo y va dirigida a militantes, simpatizantes y ciudadanos que busquen participar en espacios locales, federales y estatales. “Hoy la militancia del PRI pasa a ser la militancia de México”, afirmó.
Vamos a abrir las puertas del partido de par en par. Aquí el que quiera defender a México será bienvenido en el PRI, sea priista o no sea priistaAlejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI
Como parte de esta estrategia, Moreno presentó la figura de “Defensores de México”, con la que el PRI pretende desplegar una estructura territorial en todo el país, semejante a la movilización política que Morena ha impulsado con sus promotores territoriales.
De acuerdo con Moreno, hasta ahora el PRI tiene registrados 6 mil 432 defensores para las mil 802 alcaldías que estarán en disputa en 2027, así como mil 547 para los 300 distritos federales. Además, presentó a los primeros 50 perfiles en 17 entidades del país, quienes —aclaró— no serán necesariamente candidatos, sino cuadrosencargados de trabajo territorial y organización política.
Entre los nombres anunciados destacan Adrián de la Garza en Nuevo León; Enrique Galindo, Sara Rocha y Frinné Azuara en San Luis Potosí; Manuel Añorve en Guerrero; Paloma Sánchez y Mario Zamora en Sinaloa; Guadalupe Soto y Víctor Celaya en Sonora; Anabel Ávalos y Enrique Padilla en Tlaxcala, así como Carlos Peña, Fuensanta Guerrero y Arturo Nahle en Zacatecas.
Si ellos dicen que eso no viola la ley electoral, nosotros también vamos a movilizarnosAlejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI
En Campeche mencionó a Carla Toledo, Cristian Castro Bello, Pablo Angulo, Ariana Rejón y Emilio Lara; en Colima, a Mely Romero y Enrique Rojas; en Chihuahua, a Alejandro Domínguez y Antonio Meléndez; en Michoacán, a Adriana Hernández, Guillermo Valencia y Edna Martínez; y en Querétaro, a Adriana Meza, Manuel Montes, Abigail Arredondo y René Mejía.
Moreno también dio la bienvenida a perfiles vinculados con la sociedad civil y puso como ejemplo a la exsecretaria de Desarrollo Social federal (antes SEDESOL, ahora Bienestar), Rosario Robles, a quien presentó como parte de esta nueva etapa y como coordinadora de la defensa ciudadana en la Ciudad de México.
En su mensaje, el dirigente priista aprovechó para arremeter contra Morena, al que acusó de haber concentrado el poder, debilitado instituciones y gobernar con fines partidistas. Incluso, sostuvo que el oficialismo ha usado el gobierno “para despacharse con la cuchara grande” y construir una nueva élite política al amparo de un “falso discurso de austeridad”.
Vamos a incorporar a la sociedad civil, a ciudadanos que nunca han militado en el PRI, pero que hoy quieren defender a MéxicoAlejandro Moreno, presidente nacional del PRI
También insistió en la necesidad de construir una gran coalición opositora rumbo a 2027. Afirmó que el PRI está listo para competir en alianza, pero advirtió que quienes rechacen una coalición por cálculos partidistas “tendrán que rendir cuentas a la sociedad”.
“Nadie puede cerrar los ojos ante el único instrumento que tenemos para ganarle de manera contundente aMorena, que es una coalición de todos los partidos políticos en oposición”, expresó.
Moreno reivindicó además el papel del PRI como contrapeso político y aseguró que su partido representa “la oposición real” frente al oficialismo. “El PRI está de pie, está organizado, listo para ganar y listo para volver a gobernar”, sostuvo.
La presentación de los “Defensores de México” marca así el arranque formal de una estrategia territorialdel priismo para reactivar su estructura, abrirse a candidaturas ciudadanas y buscar una alianza más amplia con fuerzas opositoras y sectores de la sociedad civil.