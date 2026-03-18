Alito abre candidaturas del PRI a ciudadanos y lanza red de Defensores de México rumbo a 2027

El presidente nacional del PRI presentó además una estructura territorial con 6 mil 432 registros para alcaldías, mil 547 para distritos federales y a los primeros 50 “defensores” en 17 entidades

Rafael Ramírez / El Sol de México

“Vamos a abrir las puertas del partido de par en par. Aquí el que quiera defender a México será bienvenido en el PRI, sea priista o no sea priista”, declaró.

“Si ellos dicen que eso no viola la ley electoral, nosotros también vamos a movilizarnos”, señaló.

Nadie puede cerrar los ojos ante el único instrumento que tenemos para ganarle de manera contundente a Morena, que es una coalición de todos los partidos políticos en oposición

“Vamos a incorporar a la sociedad civil, a ciudadanos que nunca han militado en el PRI, pero que hoy quieren defender a México”, dijo.