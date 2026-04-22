Alto comisionado de la ONU reconoce a la impunidad como el mayor problema en México 

Volker Türk afirmó que las desapariciones siguen siendo un desafío doloroso en México; también indicó que se reunió con todos los fiscales del país

Montserrat Maldonado

Desde el Centro Cultural España, Türk agregó que el combate a la impunidad es el mejor antídoto para la inseguridad.

Desapariciones: la crisis en México

En su intervención, el alto comisionado afirmó que las desapariciones siguen siendo un desafío doloroso en México.

Tras su encuentro con colectivos y familiares de desaparecidos, el alto comisionado señaló que son ellos quienes lideran esfuerzos por promover rendición de cuentas.

En su intervención, el funcionario resaltó que las desapariciones son una tragedia con la que hay que ir más allá de pociones políticas para que pueda darse un proceso de verdad y de reconocimiento.