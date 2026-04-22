Alto comisionado de la ONU reconoce a la impunidad como el mayor problema en México
Volker Türk afirmó que las desapariciones siguen siendo un desafío doloroso en México; también indicó que se reunió con todos los fiscales del país
Montserrat Maldonado
Desde el Centro Cultural España, Türk agregó que el
Desapariciones: la crisis en México
En su intervención, el alto comisionado afirmó que las desapariciones siguen siendo un desafío doloroso en México.
Tras su encuentro con colectivos y familiares de desaparecidos, el alto comisionado señaló que son ellos quienes lideran esfuerzos por promover rendición de cuentas.
En su intervención, el funcionario resaltó que las desapariciones son una tragedia con la que hay que ir más allá de pociones políticas para que pueda darse un proceso de verdad y de reconocimiento.
Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.