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Méxicojueves, 23 de abril de 2026

Alumnos en México arrastran rezago de hasta cinco ciclos escolares tras la pandemia

De acuerdo a un estudio realizado por Kumon México, algunos niños de educación primaria no cumplen con los parámetros de educación de acuerdo a su edad

EFE

El vicepresidente senior de Kumon para México y Centroamérica, Luis Chiba Ramayoni, señaló que este atraso se identificó tras realizar miles de pruebas diagnósticas a alumnos en el país.

Asimismo, el directivo afirmó que la situación está directamente relacionada con la interrupción educativa provocada por la emergencia sanitaria.

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Además, consideró que las deficiencias en habilidades básicas podrían limitar las oportunidades futuras de los estudiantes.

 Los niños van a tener muy poco rango para seleccionar sus carreras y, como país, de no atender ese rezago educativo, en 10 o 15 años tendremos una severa merma de capital humano

El diagnóstico fue presentado durante el evento Conexiones, realizado en Monterrey ante más de 300 asistentes, donde se abordaron los retos actuales de la educación en México y Latinoamérica.

Ante este panorama, Ramayoni hizo un llamado a la necesidad de una respuesta articulada entre distintos actores. “Es una labor que se debe hacer de forma conjunta entre padres de familia, autoridades e instituciones privadas”, apuntó.

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