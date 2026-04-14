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Méxicomartes, 14 de abril de 2026

Amenaza de bomba en la CEDH moviliza a policía y Protección Civil en Monterrey

Autoridades atendieron una amenaza de bomba en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Monterrey. Se desalojó el edificio en la Avenida Cuauhtémoc y se descartó cualquier peligro

David Casas / Corresponsal

Tras el reporte, al edificio ubicado en la Avenida Cuauhtémoc, arribaron los elementos policiacos apoyados con binomios caninos del K9 de la corporación regiomontana.

Ante dicha situación se empezó con el desalojo del personal de dicha institución, para descartar cualquier situación de peligro.

La vialidad en la Avenida Cuauhtémoc fue cerrada en tres de los carriles para posteriormente abrirla al tránsito vehicular.

Se informó que un ciudadano les dijo que iba a regresar a colocar una bomba, presuntamente porque no quedó conforme con la atención que le brindaron y posteriormente salió corriendo.

Tras descartar cualquier situación de peligro, se permitió el regreso de los empleados de la dependencia estatal.

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