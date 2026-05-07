Amenazas de Trump obligan a instituciones de México actuar con seriedad: Kenia López
La diputada presidenta dijo que México tiene que demostrar que es un país con leyes confiables y con seguridad.
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