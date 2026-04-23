Amnistía Internacional advierte de "enormes" riesgos para los derechos humanos en el Mundial 

La organización advirtió que el torneo se está alejando mucho de ser un evento "seguro, libre e inclusivo" por la situación actual que pasan los tres países en materia de inmigración e inseguridad

Reuters

"Es un momento profundamente preocupante en Estados Unidos, que sin duda afectará a los aficionados que quieran participar en las celebraciones del Mundial", señaló.

Estados Unidos, México y Canadá serán los coanfitriones de la fase final. Se ha contactado con la FIFA para recabar sus comentarios.

También pidió garantías de que se permitirían y facilitarían las protestas previstas.

Riesgos en México y Canadá

El día de la inauguración del torneo en Ciudad de México, grupos de mujeres tienen previsto manifestarse para exigir justicia para sus familiares desaparecidos.

En Canadá, AI señaló su preocupación por ​que los preparativos de la Copa del Mundo pudieran empeorar las condiciones de las personas sin hogar.

No hubo una respuesta inmediata por parte de las autoridades de México.