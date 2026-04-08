Garantiza SEP cobertura educativa dentro y fuera de México
El secretario Mario Delgado sostuvo diferentes reuniones de trabajo con la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IME); Tatiana Clouthier Carrillo; la senadora hidalguense Simey Olvera Bautista y el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo
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Luego de reunirse por separado con la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IME); Tatiana Clouthier Carrillo; la senadora hidalguense Simey Olvera Bautista y el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que la dependencia a su cargo fortalece la coordinación institucional y amplía el acceso a la educación tanto en México como en el extranjero.
En la reunión con Tatiana Clouthier Carrillo se delineó el intercambio de docentes en distintas regiones del mundo, así como la distribución de Libros de Texto Gratuitos (LTG), con el propósito de mantener la lengua, la identidad cultural y el sentido de pertenencia entre niñas, niños y adolescentes migrantes, y así atender las necesidades educativas de las y los connacionales que residen fuera del país.
Delgado Carrillo también sostuvo una reunión de trabajo con la senadora hidalguense, Simey Olvera Bautista, con quien compartió los alcances del plan de inversión impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocado en la rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de la infraestructuraeducativa en todos los niveles.
Este esfuerzo, indicó la SEP en un comunicado, contempla también la construcción de nuevos planteles de bachillerato, con el objetivo de garantizar que ninguna joven ni ningún joven se quede sin acceso a la educación, y reconoció el compromiso de la legisladora en favor del desarrollo educativo de su entidad.
El secretario también se reunió con el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo, con quien realizó un balance sobre el avance en la dispersión de 34 mil 109 millones 51 mil 900 pesos, correspondientes al pago de los dos primeros bimestres del año de las Becas Universales Rita Cetina, Benito Juárez y de Jóvenes Escribiendo el Futuro, que benefician a 12.8 millones de estudiantes.
Además, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, revisaron el pago correspondiente a un bimestre de la Beca Gertrudis Bocanegra, destinada al apoyo al transporte para Educación Superior, en beneficio de 41 mil 887 universitarios michoacanos, con una inversión social de 79 millones 585 mil 300 pesos.