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Méxicomiércoles, 8 de abril de 2026

Garantiza SEP cobertura educativa dentro y fuera de México

El secretario Mario Delgado sostuvo diferentes reuniones de trabajo con la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IME); Tatiana Clouthier Carrillo; la senadora hidalguense Simey Olvera Bautista y el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo

Yazmín Morales

Periodista. Experta en comunicación política y legislativa. He desempeñado distintos cargos en dependencias federales y locales. Amante de la vida, los libros, el café y la comida. Feminista. Animal lover. Runner. Contar historias, mi deporte favorito.

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