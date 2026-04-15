elsoldemexico
Méxicomiércoles, 15 de abril de 2026

Andrea Chávez pide licencia indefinida al Senado y se lanza por Chihuahua

La senadora de Morena se convierte en la primera de varios perfiles del oficialismo que se apartan del cargo en plena antesala electoral

Rafael Ramírez / El Sol de México

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

Lorenia Valles - YOANNA ROMO
Lorenia Valles

Un Mundial para todas y todos

image
Patricia González Miranda

La salud como derecho: el sello transformador de Claudia Sheinbaum

image
Élfego Bautista Pardo

Así es el derecho / La urgencia de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas en México

image
NOSOTRXS

Día Mundial de la Salud: avanzar hacia la equidad

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES