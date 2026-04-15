Andrea Chávez pide licencia indefinida al Senado y se lanza por Chihuahua

Andrea Chávez aseguró que inicia una nueva etapa política. / Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com

Andrea Chávez Treviño, senadora de Morena, solicitó y obtuvo este miércoles licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo en el Senado de la República, en un movimiento que confirma su arranque anticipado en la carrera por la gubernatura de Chihuahua.

El Pleno avaló su salida a partir de este 15 de abril, bajo el argumento de que la legisladora se trasladará a su estado para “ trabajar en territorio”, una fórmula recurrente entre aspirantes que buscan posicionarse rumbo a procesos internos, pese a que aún no inician formalmente los tiempos electorales.

Previamente, la legisladora juarense dijo que su salida del Senado no representa un retiro de la vida pública, sino un paso hacia una nueva etapa política.

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Agregó que la decisión de solicitar licencia se da también en congruencia con el llamado público de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recientemente enfatizó que las y los servidores públicos que aspiren a una candidatura deben separarse de sus cargos para evitar conflictos en sus responsabilidades institucionales у dedicarse de lleno al trabajo territorial y político.

Con ello, Chávez se convierte en la primera de varios legisladores de Morena que optan por dejar el escaño para proyectar candidaturas. En la misma ruta se perfilan nombres como Ana Lilia Rivera, en Tlaxcala, e Imelda Castro, en Sinaloa, lo que anticipa una desbandada legislativa en el oficialismo conforme se acerquen las definiciones de 2027.

Desde tribuna, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña , evitó cualquier matiz crítico y se limitó a elogiar a su compañera. “Ha hecho una tarea destacadísima en el grupo parlamentario de Morena. Le deseamos todo el éxito en las tareas que emprenda”.

Ha hecho una tarea destacadísima en el grupo parlamentario de Morena. Le deseamos todo el éxito en las tareas que emprenda. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado.

En el mismo tono, el senador chihuahuense Juan Carlos Loera de la Rosa afirmó que Chávez busca “recorrer cada metro cuadrado del estado”, mientras que la senadora del PVEM, Maki Ortiz, le expresó respaldo político con un mensaje directo: “Chihuahua es tu futuro”.

La salida de Chávez también estuvo acompañada de referencias personales. La senadora Karina Ruiz la felicitó por su embarazo —anunciado en febrero pasado—, en un gesto que contrastó con la ausencia de cuestionamientos sobre el uso político de licencias legislativas en periodos previos a campañas.

Aunque el discurso oficial enmarca la decisión como trabajo territorial, en los hechos se trata de una estrategia de posicionamiento político financiada indirectamente por la proyección pública que otorga el cargo, lo que vuelve a poner en la discusión el uso de escaños como plataforma electoral.