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Méxicomartes, 17 de marzo de 2026

Año Nuevo Chino en Mexicali se consolida como celebración masiva y símbolo de integración cultural

Las calles de la Chinesca, el tradicional barrio chino de la ciudad, lucieron completamente abarrotadas durante los festejos

Victor Hugo Solano

Con cifras récord y una creciente participación ciudadana, Mexicali reafirma su posición como un epicentro de intercambio cultural en México, donde la tradición y la modernidad convergen en celebraciones que trascienden generaciones.

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