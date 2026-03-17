Año Nuevo Chino en Mexicali se consolida como celebración masiva y símbolo de integración cultural











Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Las calles de la Chinesca, el tradicional barrio chino de la ciudad, lucieron completamente abarrotadas durante los festejos. / Foto: Gobierno de Baja California

Mexicali, Baja California.- La celebración del Año Nuevo Chino en Mexicali alcanzó cifras históricas en 2026, al congregar a más de 42 mil asistentes, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del norte del país y un referente nacional en la preservación de la herencia china en México.

Las calles de la Chinesca, el tradicional barrio chino de la ciudad, lucieron completamente abarrotadas durante los festejos, que ofrecieron una amplia variedad de gastronomía china, espectáculos artísticos y actividades culturales que atrajeron tanto a residentes como a visitantes.

De acuerdo con el testimonio del creador de contenido Jin Xiang, conocido en redes sociales como jinandtonictravels, el ambiente durante la celebración reflejó una alta participación ciudadana y una notable organización. “Las calles estaban llenas, había comida por todos lados y una energía impresionante”, relató, destacando el crecimiento de este evento en comparación con años anteriores.

Uno de los elementos más relevantes de esta edición fue la presencia mayoritaria de ciudadanos mexicanos en la festividad, lo que evidencia el profundo nivel de integración cultural en Mexicali, una ciudad cuya historia está estrechamente vinculada a la migración china desde hace más de un siglo.

La capital de Baja California fue fundada en parte gracias al trabajo y asentamiento de comunidades chinas, cuya influencia se mantiene vigente en la vida cotidiana, la arquitectura y, especialmente, en su oferta gastronómica, considerada una de las más distintivas del país.

Los espectáculos artísticos y actividades culturales atrajeron tanto a residentes como a visitantes a las calles de la Chinesca / Foto: cortesía Gobierno de Baja California

Especialistas coinciden en que el éxito de este tipo de celebraciones no es casual, sino resultado de estrategias enfocadas en la reactivación del centro histórico y el fortalecimiento de la identidad local. En este contexto, durante la gestión de Marina del Pilar Ávila Olmeda, primero como alcaldesa y posteriormente como gobernadora, se han impulsado diversas acciones orientadas a la rehabilitación urbana, promoción cultural y desarrollo económico.

Estos esfuerzos han permitido recuperar espacios emblemáticos como la Chinesca, convirtiéndolos en puntos de encuentro que fomentan el turismo y la convivencia social. El proyecto de rescate de esta zona estuvo a cargo de Carlos Alberto Torres Torres, quien coordinó las labores de revitalización que hoy permiten albergar eventos de gran magnitud.

La celebración del Año Nuevo Chino en Baja California no solo representa una festividad tradicional, sino también un ejemplo de cómo la historia migrante puede integrarse al presente para fortalecer el tejido social y proyectar una imagen de diversidad cultural.

La celebración del Año Nuevo Chino en Baja California mostró el profundo nivel de integración cultural en Mexicali. / Foto. cortesía Gobierno de Baja California