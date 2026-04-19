ANTAC asegura que no existe diálogo del Gobierno con transportistas; amaga con boicotear el Mundial

Acusan que el subsecretario César Yáñez sostiene reuniones con otras cámaras y organizaciones como un instrumento de simulación

Bertha Becerra / El Sol de México

“Nosotros hoy día nos fortalecemos y organizamos. Sí ellos no nos resuelven, no va haber Mundial de Futbol. Estamos listos para este 11 de junio”, dijo a El Sol de México.

Manifestó que “quienes representamos al hombre-camión y al campo no hemos sido convocados a ninguna mesa de trabajo”.

Y denunció que una vez más, el gobierno federal recurre a organizaciones y las utiliza como instrumento de simulación.

Quien calla, minimiza o distorsiona la realidad del transporte de carga en México, traiciona al gremio, dijo la abogada Chumacero.

Afirmó que “las supuestas mesas de diálogo”, no son más que un intento de legitimar una falsa estabilidad que no existe en las carreteras del país.

Subrayó que los transportistas, los hombres-camión “repudian en su totalidad las declaraciones del subsecretario de Gobernación, César Yáñez, que evidencian la ineficiencia para resolver los problemas reales del transporte y el campo”.

Solo buscan confundir a la sociedad y “restar legitimidad a nuestras demandas”.

Sostuvo la abogada Chumacero que en la ANTAC “seguimos firmes, organizados y en pie de lucha en defensa de los derechos de miles transportistas y operadores que sostienen la economía de este país”.

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“¡Sin transporte no hay economía!”, reitero la abogada Chumacero.